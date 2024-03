Stiri pe aceeasi tema

- Dupa retragerea Cristinei Neagu de la echipa naționala a ramas vacant postul de capitan al echipei naționale de handbal feminin. Locul a fost ocupat de Cristina Laslo, actuala jucatoare a Gloriei Bistrița. Cristina Laslo este sora geamana a fostului jucator de la Potaissa Turda, Alex Laslo, cel care…

- Vești proaste pentru Potaissa Turda și Alex Ghivil. Dupa accidentarea din meciul cu CSM București, jucatorul turdean a efectuat un RMN pentru a stabili exact care este diagnosticul. Din pacate, veștile sunt proaste pentru jucatorul turdean, care va lipsi aproximativ 6 luni de pe teren, acesta avand…

- Este o saptamana plina de handbal la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, clubul turdean fiind implicat in patru partide. Vineri, de la ora 18:00, junioarele III se vor deplasa la Taureni, pentru duelul cu formația din localitate. Sambata vor fi doua partide in sala „Gheorghe…

- Potaissa Turda va evolua maine și poimaine, contra celor de la CSM Odorheiu Secuiesc, in doua partide amicale ce se vor juca in sala „Gheorghe Barițiu” din Turda. Primul meci va avea loc vineri, de la ora 18:00, iar cel de-al doilea se va juca sambata, de la ora 11:00. Sunt singurele partide amicale…

- Potaissa va disputa primele meciuri amicale din acest an la finalul acestei saptamani. Vineri și sambata, in sala „Gheorghe Barițiu” vine formația de liga secunda, CSM Odorheiu Secuiesc. Harghitenii sunt principala favorita sa revina in prima liga la finalul acestui sezon. La ambele partide intrarea…

- Cupa „Fulgilor de Nea" incepe astazi, unde cele mai bune echipe de juniori II din țara vor merge la Turda in unul dintre cele mai puternice turnee de hadbal din țara. Turneul se va disputa in sala „Gheorghe Barițiu" din Turda, intrarea fiind libera. Echipa LPS Targu Mureș va participa și ea la turneu,…

- Incepand de astazi pana duminica, sala „Gheorghe Barițiu” va gazdui Cupa „Fulgilor de Nea”, cel mai puternic turneu amical rezervat juniorilor II. Toate partidele se vor juca in sala „Gheorghe Barițiu”, intrarea fiind libera. Turneul este cel mai puternic la acest nivel de varsta din țara, participand…

- Potaissa Turda și-a stabilit programul partidelor amicale din aceasta luna, din perioada pregatirilor. Pana la primul joc oficial din 2024, programat la inceputul lunii februarie, turdenii vor juca doua partide amicale. In ambele partide, adversara va fi formația din liga secunda, CSM Odorheiu Secuiesc.…