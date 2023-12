Handbal: Calificare cu dulce G.M. Programat pentru ieri dupa-amiaza, meciul de handbal feminin dintre Activ Prahova Ploiești și CSM Reșița, meci contand pentru turul I din Cupa Romaniei, nu s-a mai disputat. Oaspetele au anunțat ca nu se prezinta la joc, astfel ca „bufnițele” prahovene s-au calificat in turul urmator, in care sunt programate sa primeasca vizita fetelor de la Mioveni, meci programat pentru data de 6 ianuarie 2024. Pentru ca reluarea intrecerilor este foarte rapida dupa primul pas in noul an, fetele noastre și-au continuat pregatirile. Chiar și ieri dimineața handbalistele au efectuat un antrenament, dupa care,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

