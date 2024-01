Hamas recunoaște că a făcut greșeli în timpul masacrului asupra Israelului Hamas cere „incetarea imediata a agresiunii israeliene in Gaza, a crimelor și epurarii etnice comise impotriva intregii populații din Gaza”. Intr-un document publicat de Hamas duminica, 21 ianuarie, mișcarea islamista cere “incetarea imediata a agresiunii israeliene asupra Gaza, a crimelor și a curațarii etnice comise impotriva intregii populații din Gaza”. Acesta este primul document de acest fel. Mișcarea islamista palestiniana intenționeaza sa prezinte “versiunea sa a faptelor” cu privire la atacul fara precedent comis pe teritoriul israelian la 7 octombrie 2023, care a dus la moartea a 1.140… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat duminica, 21 ianuarie, intr-o inregistrare video, ca respinge "categoric" conditiile miscarii islamiste Hamas pentru eliberarea ostaticilor, dupa publicarea de catre organizația palestiniana a unui raport despre asaltul din 7 octombrie asupra Israelului,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis sambata ca i-a reiterat presedintelui american Joe Biden pozitia sa cu privire la „suveranitatea palestiniana”, insistand asupra „pretentiei” de securitate, potrivit AFP. Cei doi lideri au vorbit la telefon vineri pentru prima data in aproape o luna.…

- "UKTMO a primit informatii despre un incident la aproximativ 50 de mile marine vest de Hodeida (port yemenit) care implica prezenta dronelor. Au intervenit fortele coalitiei. Nu au fost raniti sau pagube", a indicat agentia britanica pe X, recomandand navelor sa calatoreasca "cu prudenta" in Marea Rosie.De…

- Armata israeliana a anunțat marți ca a preluat controlul asupra unui avanpost militar al Hamas din centrul orașului Gaza, unde a gasit lansatoare de rachete antitanc și proiectile, arme și documente de informații. In timpul nopții trecute, armata spune ca a vizat zeci de poziții pentru lansari de mortiere…

- SUA au afirmat duminica ca Israelul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a face „distinctie” in operatiunile sale militare intre Hamas si civilii palestinieni, in contextul in care armata israeliana isi intensifica bombardamentele si operatiunile terestre in Fasia Gaza, relateaza AFP, informeaza…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu trebuie sa "ii stapaneasca pe colonistii extremisti din Cisiordania" si sa ii traga la raspundere pentru atacurile asupra palestinienilor, a declarat duminica consilierul pe probleme de securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, informeaza dpa.Jake…

- Arabia Saudita a avertizat ca o invazie terestra in Gaza ar fi catastrofala, nu doar pentru Israel și teritoriile palestiniene, ci și pentru intreaga regiune a Orientului Mijlociu.Oficialii saudiți ar fi vorbit deja cu cei americani pentru a transmite acest avertisment, relateaza The Guardian , citand…