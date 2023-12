Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat "ingrozit" de atacul Israelului asupra unui convoi de ambulanțe in Gaza, in timp ce un alt oficial al organizatiei a transmis ca "nu exista niciun loc sigur in Gaza in acest moment". Armata israeliana iși continua incursiunea terestra in Fașia…

- Un barbat cu dubla cetațenie, romana și israeliana, este ținut ostatic de teroriștii Hamas și s-ar afla undeva in Fașia Gaza. Barbatul a fost luat prizonier in ziua de 7 octombrie 2023, cand membri ai Hamas, veniți din Gaza, au atacat zone din sudul Israelului. Soția barbatului cu dubla cetațenie este…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat sambata triplarea ajutorului umanitar, pana la 75 de milioane de euro, pentru populatia din Fasia Gaza, informeaza Agerpres. ”Comisia Europeana va creste imediat cu 50 de milioane de euro pachetul actual de ajutor umanitar prevazut pentru…

- Socrii premierului scotian, blocati in Fasia Gaza dupa atacul Hamas: Humza Yousaf a rabufnit și face acuzații / VIDEOPrim-ministrul scotian Humza Yousaf - a carui familie este blocata in Gaza - a acuzat vineri guvernul britanic ca nu pretuieste vietile palestinienilor la fel de mult ca pe cele israeliene,…

- Gruparea palestiniana Hamas a lansat un atac surpriza din Gaza in Israel, in una dintre cele mai grave escaladari ale conflictului israeliano-palestinian din ultimii ani. Hamas este o miscare militanta islamista si unul dintre cele doua partide politice majore din teritoriile palestiniene. Aceasta guverneaza…

- Situație dramatica in Orientul Mijlociu, dupa ce Israelul si Fasia Gaza au intrat din nou in razboi astazi. Aripa militara a miscarii islamiste palestiniene Hamas a lansat o ofensiva surpriza cu mii de rachete si infiltrand luptatori pe teritoriul israelian pe uscat, pe mare si pe calea aerului, relateaza…

- Liderul bratului armat al miscarii Hamas a anuntat sambata declansarea unei operatiuni – „Potopul Al-Aqsa” – impotriva Israelului, in timp ce rachete sunt lansate cu sutele dinspre Fasia Gaza asupra teritoriului israelian, informeaza agentiile de presa internationale. „Am decis sa punem capat tuturor…