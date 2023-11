Stiri pe aceeasi tema

- Hamas susține ca armata israliana 'bombardeaza intense' in jurul unor spitale din GazaGuvernul Hamas a declarat ca armata israeliana desfasura duminica seara 'bombardamente intense' in jurul mai multor spitale din nordul Fasiei Gaza, unde internetul si liniile telefonice au fost taiate cu putin timp…

- Armata israeliana a cerut sambata populatiei civile care inca se mai afla in nordul Fasiei Gaza sa plece de indata catre partea de sud a acestui teritoriu, intr-un apel in care avertizeaza asupra unei “operatiuni militare iminente”, potrivit agerpres.ro. „ Acesta este un comunicat militar urgent (…)…

- Armata israeliana a efectuat vineri seara bombardamente de o intensitate „fara precedent" de la inceputul razboiului in nordul Fasiei Gaza si in special asupra orasului Gaza, potrivit imaginilor transmise de AFP si gruparii islamiste palestiniene care controleaza Fasia.

- Se estimeaza ca deja un milion de oameni si-au parasit casele si au plecat din nordul teritoriului care este controlat de miscarea terorista Hamas. Situatia acestor oameni este foarte grea, atrag atentia agentiile umanitare, care solicita trimiterea ajutoarelor de stricta necesitate in Fasia Gaza. Fortele…

- Aproape o treime din toți locuitorii din Fașia Gaza – peste 600.000 de persoane – au fost deja evacuate din nordul Fașiei spre sud, in conformitate cu cererile israeliene. Hamas a cerut anterior locuitorilor sa “invinga aceasta ocupație sau sa moara in casele lor” Peste 600 de mii de locuitori ai Fașiei…

- ''Suntem desfasurati de-a lungul Fasiei Gaza cu fortele noastre terestre, pregatindu-ne pentru urmatoarea etapa a operatiunii'', a declarat duminica un purtator de cuvant al armatei, Jonathan Cornicus. Armata a precizat ca asteapta o ''decizie politica''.Un milion de locuitori ai acestui teritoriu…

- Fortele de Aparare Israeliene (IDF) au anuntat sambata un nou interval de timp, intre orele locale 10.00 (07.00 GMT) si 16.00 (13.00 GMT), in care palestinienii pot parasi in siguranta nordul Fasiei Gaza pe o ruta indicata pe o harta, transmite dpa.

- Armata israeliana continua sa se lupte luni dimineata cu combatanti palestinieni infiltrati pe teritoriul Israelului in ”sapte sau opt puncte” in jurul Fasiei Gaza, a declarat un purtator de cuvant militar la 48 de ore dupa lansarea ofensivei Hamas, relateaza Agerpres . ”Ne luptam in continuare, exista…