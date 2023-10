Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de Aparare ale Israelului anunta, marți, ca au efectuat lovituri impotriva a aproximativ 400 de ținte Hamas din Fașia Gaza in ultima zi. Tot astazi, 24 octombrie, armata israeliana a transmis ca este "pregatita și hotarata" pentru urmatoarea etapa a razboiului. Dupa-amiaza, sirenele de raid…

- Seful Statului Major al Fortelor de Aparare israeliene (IDF/armata), general-locotenentul Herzi Halevi, a admis ca ofensiva terestra a Israelului in Fasia Gaza este amanata din "considerente strategice", informeaza agentia de presa TPI si publicatia The Times of Israel. "Israelul se afla in mijlocul…

- Autoritațile israeliene au informat Romania cu privire la dispariția a inca unei persoane cu dubla cetațenie, israeliana și romana, cu domiciliul in Statul Israel, a anunțat joi Ministrul Afacerilor Externe de la București intr-un comunicat de presa.„Pana la acest moment, Ambasada Romaniei la Tel Aviv…

- Seful Fortelor de Aparare ale Israelului (IDF) spune ca armata va intra in curand in Fasia Gaza pentru a decima gruparea terorista Hamas si i-a indemnat pe soldati sa atace si sa distruga tot ce tine de miscarea palestiniana, relateaza The Times of Israel. „Responsabilitatea noastra acum este sa intram…

- Forțele de Aparare ale Israelului au anunțat ca finalizeaza pregatirile pentru o operațiune in Fașia Gaza care implica diferite ramuri ale armatei. Forțele de aparare israeliene au declarat ca se pregatesc sa puna in aplicare o serie de planuri ofensive care includ acțiuni coordonate din aer, de pe…

- Civilii din nordul Fașiei Gaza continua sa plece spre sud in contextul așteptatei ofensive terestre a Israelului asupra Hamas, insa evacuarea spitalelor din nordul teritoriului este o „sarcina imposibila”, atrage atenția dr. Natalie Roberts, directorul executiv al organizației caritabile Medici Fara…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au transmis sambata, 14 octombrie, ca au finalizat pregatirile pentru o "operațiune terestra semnificativa" in Fașia Gaza, relateaza The Times of Israel.Intr-un comunicat de presa, armata israeliana afirma ca se pregatește sa "extinda ofensiva" prin implementarea…

- UPDATE Armata israeliana a anuntat sambata ca bombardamentele sale asupra Fasiei Gaza s-au soldat, printre altele, cu moartea a inca unui lider al Hamas. ”Un comandant al unitatii Nukhba (Elita, in limba araba) a Hamas, care a lansat atacul contra localitatilor israeliene din apropierea Fasiei Gaze…