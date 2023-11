Stiri pe aceeasi tema

- Qatarul a anuntat ca pana la finalul zilei vor mai fi eliberati 13 ostatici israelieni si alti sapte straini tinuti in Fasia Gaza de miscarea palestiniana Hamas, precum si 39 de detinuti palestinieni din inchisorile israeliene.

- Aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas, Brigazile Ezzedin al-Qassam, anunta miercuri ca sapte ostatici civili au fost ucisi in Tabara de refugiati Jabalia, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Trei dintre ostatici detineau pasapoarte straine, anunta Brigazile. Hamas a luat peste…

- Purtatorul de cuvant al ramurii militare a Hamas a afirmat marti ca miscarea palestiniana va elibera "in urmatoarele zile" ostatici straini, dintre cei pe care aceasta ii tine in Gaza de la declansarea atacului sau din 7 octombrie asupra teritoriului palestinian, informeaza AFP.

- Renana Gome, o mama a doi copii care au fost luați ostatici de Hamas, pe 7 octombrie, in timpul atacului mortal asupra sudului Israelului de catre oameni inarmați, a declarat duminica (29 octombrie) ca și-a transformat coșmarul recurent, in care retraiește momentul in care copiii ei au fost duși, intr-o…

- Imagini difuzate vineri (20 octombrie) de catre aripa armata a Hamas, Brigada al-Qassam, arata cum doi ostatici americani sunt eliberați și predați Crucii Roșii. Cetațenii americani au fost identificați ca fiind Judith Tai Raanan, rezidenta in zona Chicago, și fiica sa adolescenta Natalie Shoshana Raanan,…

- Aripa militara a Hamas, Brigazile al-Qassam, a anuntat vineri intr-un comunicat ca 13 prizonieri israelieni au fost ucisi in urma loviturilor israeliene asupra Fasiei Gaza din ultimele 24 de ore, relateaza The Guardian, care citeaza Reuters. Sase dintre ostatici au fost ucisi in lovituri asupra a doua…

- Cel putin 13 ostatici israelieni si straini detinuti de Hamas in nordul Fasiei Gaza au fost ucisi in lovituri aeriene israeliene in cursul ultimelor 24 de ore, a facut cunoscut vineri aripa armata a miscarii islamiste palestiniene, relateaza AFP. „Treisprezece prizonieri, inclusiv straini” au fost ucisi…

- Brigazile al-Qassam, ramura armata a Hamas, au dat publicitatii sambata o inregistrare video in care pot fi vazuti cel putin trei barbati imbracati in civil, in mod clar speriati, tinuti captivi de un grup de indivizi inarmati si cu fetele blurate.