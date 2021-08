Evolutie foarte buna a halterofilei romane Petronela Budai la Campionatele Europene pentru juniori Under-15 de la Ciechanow (Polonia). Componenta a Centrului National Olimpic de Pregatire pentru Juniori Botosani, Petronela Budai a cucerit o medalie de aur si una de argint in cadrul categoriei 71 kg, informeaza Federatia Romana de Haltere.Ea a obtinut aurul la stilul aruncat, cu 100 kg, si argintul la total, cu 173 kg, in timp ce la smuls a ocupat locul al patrulea, cu 73 kg ...