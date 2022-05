Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Udila a fost nevoita sa treaca prin momente grele, asta dupa ce fiul ei, Milan, s-a imbolnavit. Vedeta a mers la spital de urgența cu micuțul ei și i-a facut analize pentru a se asigura ca starea lui de sanatate este una buna. Iata ce a marturisit frumoasa bruneta pe rețelele de socializare!

- Mama Oanei Roman are noi probleme de sanatate. Vedeta a anunțat astazi ca a trebuit sa o interneze de urgența pe Mioara la spital, deoarece nu se simțea deloc bine. Ce se intampla acum cu fosta soție a lui Petre Roman.

- Bucurie mare in familia lui Madalin Voicu! Ioana Voicu a devenit mamica in urma cu puțin timp, asta dupa ce a adus pe lume o fetița. Fiica lui Madalin Voicu a nascut prematur și a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca micuța ei este foarte bine și ca este perdea sanatoasa, chiar daca a venit…

- Irina Lepa nu traverseaza deloc o perioada buna in aceste momente! Cantareața și-a luat marea comunitate de care se bucura in mediul online prin surprindere, asta dupa ce a povestit cu ce simptome se confrunta, dar și care ar fi motivul. Iata ce afecțiuni are de aceasta data artista!

- Irina Deaconescu și partenerul ei de viața, Cristian Manea, trec prin momente dificile, asta dupa ce micuța lor a fost internata de urgența la spital. Celebra vloggerița mai are doar cateva zile pana cand va aduce pe lume cel de-al doilea copil, insa situația din familia ei nu este tocmai roz, asta…

- Simona Gherghe a intampinat noi probleme de sanatate dupa ce a fost infectata cu Covid-19. Prezentatoarea TV a dezvaluit ca nici fiica sa, Ana, nu se simte prea bine. Iata ce imagini neașteptate a publicat in mediul online.

- Andreea Mantea nu a mai aparut in fața fanilor cu zambetul pe buze recent, ci din contra, destul de speriata. Fara a ezita, vedeta le-a explicat celor ce o urmaresc și indragesc ca fiul ei nu traverseaza o perioada tocmai buna din punct de vedere al sanatații. Iata ce a pațit micuțul David!