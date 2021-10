Halloween | 10 costume inspirate din anii 2000 pentru a le purta în noaptea de 31 octombrie Daca am miza pe un look retro, direct din anii 2000, pentru costumul sau de Halloween de anul acesta? In acest timp este Halloween-ul, așadar este timpul sa incepi sa te gandești la ce costum vei purta in cel mai infricoșator sezon al anului. Reinvierea stilului Y2K inca domina lumea... The post Halloween | 10 costume inspirate din anii 2000 pentru a le purta in noaptea de 31 octombrie appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

