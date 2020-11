Halle Berry, declarații fără perdea: „Aveam 11 ani” Halle Berry (54 de ani) și prietena ei, Lindsay Flores, și-au discutat viețile sexuale intr-un videoclip publicat ulterior pe Instagram. Deși filmarea are doar 3 minute, Halle și Lindsay au facut dezvaluiri picate pe parcursul ei. Actrița laureata a premiului Oscar a abordat subiectul delicat intr-un Q&A in care a raspuns mai multor intrebari venite de la urmaritorii ei. „Unii dintre voi sunteți obraznici”, a spus actrița. Intai, Halle și Lindsay au fost intrebate despre primul lor orgasm. In timp ce Lindsay s-a straduit sa-și aminteasca detalii referitoare la acest subiect (cine, ce, unde, cand… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

