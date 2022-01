Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 20 WTA, va juca impotriva unei sportive venite din calificari in primul tur al turneului de la Melbourne, conform site-ului WTA, citat de news.ro Daca va trece de primul tur, fostul lider mondial va evolua in runda a doua cu castigatoarea meciului dintre Gabriela Ruse (87…

- ​Simona Halep a anunțat, luni, turneele la care va participa în luna ianuarie. Pentru jucatoarea clasata pe locul 20 în clasamentul WTA, sezonul va începe chiar la Melbourne (unde va avea loc și Australian Open).Programul Simonei Halep din urmatoarele saptamâni:Melbourne…

- Jucatoarea americana de tenis Alison Riske (locul 73 WTA si cap de serie numarul 8) s-a calificat, joi, in finala turneului de categorie WTA 250 de la Linz. Aceasta a profitat in semifinale de abandonul compatrioatei sale Danielle Collins (locul 29 WTA si cap de serie 3). Collins a abandonat dupa primul…

- Organizatorii de la Transylvania Open au anunțat programul zilei de vineri, 29 octombrie, una in care vor avea loc, in sferturi, partida Emma Raducanu – Marta Kostyuk, dar și duelul 100% romanesc dintre Simonei Halep și Jaqueline Cristian. Pe terenul central, meciul dintre Simona Halep și Jaqueline…

- Simona Halep a declarat, miercuri, in conferinta de presa de dupa calificarea in turul doi la Transylvania Open, ca meciul cu Gabriela Ruse a fost unul dintre cele mai bune jucate de ea dupa revenirea pe teren in urma unei accidentari. “A fost unul dintre cele mai bune meciuri de cand am revenit,…

- Simona Halep - Gabriela Ruse este ultimul meci al primului tur, de pe tabloul principal al turneului de tenis WTA 250 Transylvania Open, din Cluj Napoca. Partida are loc miercuri de la ora 15.30. Tot miercuri va evolua...

- Simona Halep a anunțat ca intenționeaza sa mai joace in circuitul profesionist de tenis aproximativ trei ani. Romanca a mai precizat ca se pregatește sa devina mai agresiva in timpul partidelor. Halep a mai spus ca restricțiile din timpul pandemiei nu o mai deranjeaza. Dezvaluirile au fost facute in…

- Simona Halep (locul 19 WTA, 30 de ani) s-a calificat in turul secund al turneului WTA 500 de la Moscova, WTA Kremlin Cup. Halep a invins-o pe Anastasia Potapova, scor 6-1, 6-4 In primul meci de la Moscova, Halep a intalnit-o pe Anastasia Potapova (20 de ani, 68 WTA), pe care o mai invinsese odata la…