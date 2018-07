Halep, despre numeroasele favorite învinse: Nu înseamnă că o să câştig eu Simona Halep spune ca nu reprezinta o garantie a castigarii de catre ea a turneului de la Wimbledon faptul ca numeroase favorite au parasit deja competitia dupa primele doua tururi, titreaza News.ro. “Nu ma ajuta cu nimic asta (n.r. – ca au fost eliminate multe favorite). Nu inseamna ca o sa castig eu pentru ca au pierdut ele. Fiecare meci este foarte dificil aici. Incerc doar sa fiu concentrata pe ceea ce am de jucat nu impotriva cui joc si nici le ceea ce se intampla pe tablou. Urmatorul tur este foarte important si sunt sigura ca va fi din nou greu. Am de jucat impotriva unei jucatoare dificile… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

