Simona Halep (32 de ani) se pregatește pentru prima ei batalie in procesul de suspendare pentru dopaj, sentința dictata anul trecut, septembrie 2023. Ieri, ea a plecat spre Elveția, unde va fi audiata la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) in perioada 7-9 februarie. Simona Halep a fost gasita vinovata pentru doua incalcari ale regulamentului antidoping: […] The post Halep, audiata la TAS, in Elveția first appeared on Ziarul National .