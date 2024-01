In aceasta dimineața, la sediul Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor a avut loc ședința de avizare in Comisia Tehnico-Economica (CTE) a proiectului „Inchidere și reabilitare depozit de deșeuri industriale periculoase de fosfogips Sofert Bacau, beneficiar Administrația Fondului pentru Mediu”. Membrii CTE au avizat opțiunea 1- inchiderea conforma a depozitului de deșeuri periculoase Sofert Bacau, suprafața […] Articolul Halda de fosfogips din Bacau se inchide cu 377 milioane lei. Ministrul Fechet anunța avizarea procedurii de ecologizare a fost publicat in Ziarul de Bacau .