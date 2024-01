Haită de lupi surprinsă în Munții Apuseni Imagini spectaculoase au fost filmate in Parcul Național Apuseni. Camerele de supraveghere, amplasate in padure, au surprins o haita de lupi in habitatul lor natural. Filmulețul de peste 30 de secunde a strans sute de aprecieri. Parcul Național Apuseni este unul dintre cele 22 de parcuri administrate de Regia Naționala a Padurilor-Romsilva. In urma cu doar cateva ore, camerele de supraveghere au surprins in padure cațiva lupi, plecați, probabil, in cautarea hranei. In imaginile postate pe rețelele de socializare se poate observa cum cele trei animale alearga prin zapada, semn ca sunt infometate.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Lupul este inzestrat cu simțuri foarte bine dezvoltate, auzul și vazul fiind cele mai sensibile.In imaginile de mai jos se observa cum lupii sesizeaza camera de monitorizare amplasata de rangerii de la administrația Parcului Natural Apuseni.Lupii traiesc in haita și au un rol important in menținerea…

- VIDEO: Haita de lupi, surprinsa pe un drum din Munții Apuseni. Ce fac atunci cand observa camerele de supraveghere O haita de lupi a fost surprinsa de camerele de supraveghere amplasate pe teritoriul Parcului Natural Apuseni. Imaginile au fost postate vineri pe contul de Facebook al Regieni Naționale…

- Intr-un gest surprinzator și cu totul neobișnuit, un barbat din Romania a hotarat sa-și dea proprii parinți in judecata pentru ca nu i-au cerut acordul atunci cand l-au adus pe lume. Acesta, cu varsta de 27 de ani, considera ca prin aceasta acțiune vrea sa le ofere o lecție și sa le aminteasca ca nu…

- VIDEO Imagini INEDITE cu o haita de lupi in cautare de hrana surprinse de camerele de supraveghere din Parcul Natural Apuseni Imagini INEDITE cu o haita de lupi in cautare de hrana surprinse de camerele de supraveghere din Parcul Natural Apuseni O haita de lupi in cautare de hrana a fost surpinsa de…

- Cifra de afaceri a companiilor agricole a inregistrat a doua cea mai mare creștere nominala anuala din ultimii 10 ani, de peste 8 miliarde de lei, ajungand la maximul istoric de 68 miliarde de lei in 2022, fiind cu 48% peste cea din 2018, potrivit studiului anual KeysFin „Evoluția sectorului agricol…

- Regia Naționala a Padurilor-Romsilva a devenit sereleul directorului general interimar, Daniel Nicolescu, iar ultima mutare facuta de acesta intrece orice imaginație. Ca urmare a trocului politic, Daniel Nicolescu, susținut de PNL Valcea, ocupa de mai bine de un an de zile funcția de director general…

- In Carpații Meridionali, intr-o zona pilot de 1.400 km², sunt 47 de lupi și un hibrid intre lup și caine, imparțiți in șase haite, arata datele studiului de monitorizare genetica realizat de echipa Fundației Conservation Carpathia in perioada 2018–2020, potrivit unui comunicat al organizației. Studiul…

- Targul Indagra, cel mai cunoscut eveniment agricol din Romania, se va desfașura in perioada 25 – 29 octombrie 2022, in Centrul Expozițional Romexpo. In acest an, sunt așteptate peste 550 de companii din 23 de țari, cu aproximativ 30% mai multe fața de anul trecut. Expozanții au la dispoziție o suprafața…