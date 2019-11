Hairstylist orădean, acuzat de pedofilie Ionuț Butca, de 34 de ani, un cunoscut hairstylist oradean, a fost incatusat, ieri, de polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Oradea. Procurorilor DIICOT au dispus efectuarea unei percheztii la domiciliului frizerului, banuit de trafic de minori și pornografie infantila. Procurorii au gasit la domiciliul barbatului droguri de risc și mare risc, dar și aparatura cu care individul inregistra orgiile cu minori pe care le organiza. Barbatul este suspectat ca ar fi racolat mai mulți copii din centre de plasament, pe care i-ar fi drogat și abuzat sexual. Unele dintre orori ar fi… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

