Hainele care 'rănesc sentimentele naţiunii' ar putea fi interzise în China Legislativul chinez a propus modificari la o lege care va permite autoritatilor sa amendeze si sa retina persoanele care poarta haine ce "ranesc sentimentele natiunii", ceea ce starneste noi ingrijorari in legatura cu libertatea de exprimare din tara, relateaza CNN, conform news.ro. Congresul National al Poporului incearca sa interzica imbracamintea si simbolurile considerate "daunatoare spiritului natiunii chineze" - o formulare folosita adesea pentru a desemna patriotismul sau lipsa acestuia. Formularea din proiectul de amendament aminteste de limbajul folosit de Beijing pentru a limita… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Autoritațile chineze vor sa interzica hainele care „ranesc sentimentele” altora, iar cei care nu se supun legii ar urma sa fie amendați sau chiar condamnați la inchisoare, scrie Bloomberg.

