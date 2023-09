Stiri pe aceeasi tema

- Incident șocant in localitatea Aluniș din județul Cluj! Un tanar in varsta de 17 ani a fost batut cu bestialitate in mijlocul strazii, sub privirile oripilate ale trecatorilor. Tanarul a ajuns la spital, iar polițiștii au demarat cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe„La…

- Marius Lacatuș și soția acestuia s-au distrat pe cinste la nunta creatoarei de moda, Maria Simion cu Alexandru. Fostul fotbalist a atras toate privirile la eveniment, atunci cand a ajuns pe ringul de dans. Cununia civila a avut loc pe 3 septembrie, iar in acest weekend a avut loc cununia religioasa. …

- Andreea Esca este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din Romania, cu una dintre cele mai longevive cariere in domeniu. Recent, vedeta știrilor Pro TV a implinit 51 de ani, ocazie cu care a bifat o noua apariție de senzație. Iata cum s-a fotografiat vedeta și ce detaliu a atras toate privirile…

- Diana Munteanu se bucura de aprecierea a mii de romani. La cei 44 de ani ai sai, prezentatoarea reușește sa-i impresioneze prin silueta demna de invidiat. Recent, diva a postat o fotografie care le-a atras atenția urmaritorilor sai. Apariția incendiara i-a uimit pe internauți. Diana Munteanu, apariție…

- Partenera unui celebru cantareț s-a afișat pe strada fara incalțaminte, bluza și fusta pe care le-a purtat atragand toate privirile. S-a intamplat recent, in timpul unei seri romantice pe care și-au planificat-o impreuna la Florența, in Italia. Imaginile sunt cel puțin surprinzatoare. Foto Bianca Censori…

- Cu toate ca a ales sa stea departe de lumina reflectoarelor, dedicandu-se in continuare carierei și formarii elevilor sai, fiecare apariție publica a sa este analizata in cel mai mic detaliu. Romanii sunt obișnuiți sa o vada mereu impecabila, in ținute elegante, respectand regulile impuse de statutul…

- Lidia Buble a mers insoțita de Horațiu Nicolau, iubitul ei, la nunta Catalinei Ponor, potrivit Click!. Cantareața a avut o apariție spectaculoasa și a purtat o rochie cu care a atras toate privirile celor din jur.Sambata, 8 iulie, Catalina Ponor s-a casatorit religios cu Bogdan Jianu, iar la nunta au…