O razie a polițiștilor in piețele din municipiul Buzau au fost paguboase pentru mai mulți comercianți. La data de 27 august, politistii de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, au actionat pentru prevenirea și combaterea ilegalitaților ce se comit in domeniul comercializarii articolelor de imbracaminte contrafacute. Ca urmare, politistii au […] Articolul Haine „de firma” de zeci de mii de lei, confiscate de polițiști dupa o razie in Piața Centrala apare prima data in Opinia Buzau .