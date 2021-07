Haine care ne îmbolnăvesc Substantele chimice din unele obiecte de imbracaminte pot provoca alergii, eczeme, tulburari endocrine. Semnalele trase de oprganizatiile neguvernamentale privitoare la chimicalele din hainele de zi cu zi au fost concentrate in sintagma "imbracaminte toxica". In timpul unei campanii a Greenpeace au fost testate mai multe modele de haine, unele dintre ele apartinind chiar unor firme de lux. I Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

