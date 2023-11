Stiri pe aceeasi tema

- Un audit al Curții de Conturi a descoperit ca Guvernul American a omis sa livreze Ministerului Apararii Naționale produse și servicii in valoare de peste 213 milioane de dolari, deși plata in avans fusese efectuata de statul roman in perioada 2013-2016. Cu toate acestea, singura masura dispusa de Curtea…

- Finantari de pana la 500.000 lei pentru antreprenorii romani care doresc sa investeasca in afacerea lorMinisterul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT), prin intermediul Agentiilor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (AIMM), va acorda, prin Programul Comert&Servicii, finantari…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu (denumite popular „pensii speciale”) a crescut in luna septembrie pana la 10.368 de persoane (plus 22 comparativ cu luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.377 fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform…

- Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, trage un semnal de alarma ca birocratizarea și mania controalelor vor afecta viitorul Romaniei. Romania se afunda in birocrație și in mecanisme de control. Dupa ce ca totul se mișca foarte greu, și suntem falimentari ca țara, ne pricepe sa ne punem bețe in roate…

- Senatorii și deputații se vor reuni pe 10 octombrie in ședința comuna pentru numirea in funcții la ANCOM și Curtea de Conturi. Termenul pentru depunerea candidaturilor este 9 octombrie.Membrii Birourilor Permanente Reunite ale celor doua camere ale Legislativului a decis declanșarea procedurilor…

- „L-am intrebat despre consultanța data firmei turcești care a cumparat Moldomin. Victor Ponta e din nou la varful politicii, doar e consilierul lui Victor Ciolacu, deși trebuie sa dea explicații.Am vrut sa-i spun La mulți Ani!, ca este ziua lui de naștere, dar nu mi-a raspuns. Faptul ca azi am un subiect…

- Sindicatul din Curtea de Conturi susține ca Mihai Busuioc abuzeaza de poziția pe care o deține. Sindicatul Național al Auditorilor Publici Externi din Romania (SNAPER), sindicat afiliat la Federația Naționala a Sindicatelor din Administrație (FNSA), parte a CARTEL ALFA, dorește sa atraga public atenția…

- Mihai Chezan a reușit sa aduca la rang de arta jongleriile pe care le face in afacerile imobiliare. Dupa ce a scapat de dosarul penal de inșelaciune printr-o ințelegere cu omul de afaceri din domeniul imobiliarelor, clujeanul Dorin Bob, care a platit prejudiciul catre cei pacaliți in afacerea Tower,…