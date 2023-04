Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu, antrenorul celor de la Rapid, a analizat, la „cald”, remiza giuleștenilor cu Farul, 1-1, din a doua etapa a play-off-ului Ligii 1. „Nu pot spune ca nu sunt mulțumit. A fost un meci echilibrat. Au fost momente in care puteam deschide scorul, apoi au fost momente in care ei au avut șanse…

- Basarab Panduru și Viorel Moldovan, foștii internaționali și in prezent analiști TV, au dat pronosticuri in privința clasamentului de la sezonul play-off-ului. Se știu primele 5 echipe de play-off: Farul, CFR, FCSB, CSU Craiova, Rapid. Ultima se va decide joi, de la ora 21:00, in meciul direct din tre…

- Farul a invins-o pe Rapid, scor 2-1, și incheie sezonul regular al SuperLigii pe primul loc. Adrian Mutu a fost mulțumit de atitudinea elevilor lui și e pregatit pentru duelurile din play-off. O sa fie o lupta intensa, nu am vorbit de titlu. Participam pentru a ajunge cat mai sus. De aici incolo presiunea…

- Farul a invins-o pe Rapid, scor 2-1, și incheie sezonul regular al SuperLigii pe primul loc. Prima etapa a play-off-ului a capatat contur. Play-off-ul SupeLigii incepe week-end-ul viitor, 18-19 martie. Trupa pregatita de Gica Hagi a incheiat sezonul regular cu 64 de puncte, pe prima poziție, și va…

- Farul - Rapid, duelul week-end-ului in Superliga, a fost prefațat de Gheorghe Hagi in cadrul unei conferințe de presa. Managerul „marinarilor” mizeaza pe o noua prestație de gala a echipei sale in fața propriilor suporteri, in meciul care le poate aduce dobrogenilor primul loc la finalul sezonului regulat.…

- Linia de clasament pe care Farul o are in acest sezon este cu mult peste cea din 2017, cand echipa lui Gica Hagi a caștigat titlul intr-o lupta cap la cap cu FCSB. Mai multe puncte, mai multe goluri, totul este peste sezonul 2016-2017. Farul domina SuperLiga, are un parcurs formidabil, mult mai bun…

- Cristiano Ronaldo (38 de ani), fotbalistul portughez al formației Al Nassr, din Arabia Saudita, a fost surprins intr-o ipostaza inedita. La capatul partidei caștigate de Al Nassr, in deplasare, pe terenul celor de la Al Wehda, scor 4-0, meci in care lusitanul a inscris toate cele 4 goluri, portughezul…

- Arsenal și-a consolidat poziția de lider in Premier League, dupa ce s-a impus in fața rivalei Tottenham (2-0), la capatul unui meci umbrit de gestul unui suporter care l-a lovit pe portarul „tunarilor”.