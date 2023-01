Hagi a „desemnat” MVP-ul thrillerului cu FCSB: „Fantastic! A fost cel mai bun de pe teren”

Stiri pe aceeasi tema

- Farul a invins-o pe FCSB, scor 3-2, in etapa cu numarul 23 din SuperLiga Romaniei. Gica Hagi (57 de ani) și Denis Alibec (32 de ani) au trait la intensitatea maxima victoria. Farul a revenit fantastic in fața celor de la FCSB, cu doua goluri inscrise dupa al 5-lea minut al prelungirilor in repriza secunda.…

- FCSB - Farul | Denis Alibec (32 de ani) a reușit un eurogol in startul reprizei secunde. Meciul de pe Arena Naționala s-a aprins cu adevarat in repriza secunda, cand s-au marcat toate golurile. Iar la asta a contribuit și geniul lui Alibec, atacant reinventat de Hagi in actualul sezon. VIDEO. ...

- FCSB - Farul se infrunta in etapa cu numarul 23 din Superliga Romaniei. Gigi Becali a fost mai inspirat decat Gica Hagi la schimbari. FCSB a efectuat doua schimbari la pauza disputei de pe Arena Naționala. Alexandru Pantea i-a luat locul lui Deian Sorescu, iar Florinel Coman l-a inlocuit pe Malcom…

- Gica Hagi (57 de ani) n-a inghițit ușor egalul cu FC Voluntari, 1-1, in meciul care a deschis etapa 21 din Liga 1. Egala CFR-ului inaintea rundei 21, ambele formații cu 44 de puncte, Farul voia sa incheie anul cu o victorie. La Voluntari, insa, prestația elevilor lui Gica Hagi nu s-a ridicat la așteptari.…

- Gica Hagi (57 de ani), antrenorul de la Farul, a comentat remiza cu Chindia, 1-1, venita in urma unui penalty transformat de dambovițeni in minutul 90+1. „Din pacate, nu am gestionat bine meciul la 1-0. Probabil n-am fost nici eu inspirat cu schimbarile, așa cum alteori am fost. Suntem doua echipe…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, și-a facut calculele pentru titlu dupa victoria cu Rapid, scor 3-1. FCSB este pe locul 7 cu 23 de puncte, 17 sub liderul Farul. Roș-albaștrii au doua meciuri in minus, restanțele cu FC Botoșani și CFR Cluj. Becali vrea ca FCSB sa intre in play-off la 4 puncte distanța…

- FCSB a invins-o pe Rapid, scor 3-1, in derby-ul etapei cu numarul 17 din SuperLiga. Dumitru Dragomir, fostul președintel al LPF, a analizat partida de pe Arena Naționala. In direct la GSP Live, Dumitru Dragomir a fost incantat de partida de pe Arena Naționala. L-a evidențiat in primul rand pe Octavian…

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul lui Rapid, a dezvaluit ca Gica Hagi, antrenorul-finanțator de la Farul, l-a sunat in noapte, dupa meciul direct, și i l-a propus la echipa pe Denis Alibec (31), cel mai bun marcator al dobrogenilor in acest sezon. Denis Alibec, nominalizat la premiul de „Jucatorul…