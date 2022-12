Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii federali si Comisia pentru bursa si valori mobiliare au acuzat sapte influenceri ai retelelor de socializare de utilizarea Twitter si Discord pentru a comite fraude cu valori mobiliare care le-au adus castiguri ilicite de peste 100 de milioane de dolari, transmite CNBC. Fii la curent…

- Twitter anunța ca va relansa de astazi serviciul de cont "verificat", serviciu ce va oferi abonaților o bifa albastra pe profil, contra unei sume lunare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Anchetatorii DNA de la Timișoara au finalizat ancheta in cazul fostului ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu și au stabilit trimiterea acestuia in judecata alaturi de alte persoane pentru fapte de abuz in serviciu și scurgerea unor informații nedestinate publicitații. Fii la curent cu…

- Fostul președinte al Repubicii Moldova, Igor Dodon, anunța ca și-a lansat un site unde va publica informații cu privire la toate dosarele penale deschise impotriva sa. Dodon susține ca nu are nimic de ascuns, transmite Știri.md. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Hackerii au intrat in posesia datelor personale ale mai multor milioane de utilizatori Twitter, pe care le-au publicat pe un forum dedicat, dupa ce le-au obtinut profitand de o vulnerabilitate a platformei sociale, conform News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Directorul general al Twitter, Elon Musk, a declarat ca orice cont de Twitter care se angajeaza in imitarea fara a specifica in mod clar "parodie" va fi "suspendat permanent", anunța The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Anchetatorii americani i-au prelungit fostului președinte, Donald Trump, termenul pana cand trebuie sa prezinte o serie de documente legate de asaltul asupra Capitoliului, in luna ianuarie, anul trecut, anunța BBC, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liderul Fundației Black Lives Matter Global Network a fost acuzat de foști colegi ca a furat donații de peste 10 milioane de dolari pentru uz personal, potrivit unui proces intentat in instanța saptamana aceasta, scrie latimes.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…