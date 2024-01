Hackerii care au futat inclusiv buletinul premierului Marcel Ciolacu au trimis o cerere de rascumparare de pe adresa oficiala de e-mail a Camerei Deputaților, la scurt timp dupa atacul cibernetic. Printre datele compromise se afla și informații personale ale oficialilor, inclusiv buletinul lui Marcel Ciolacu, premierul Romaniei. Potrivit unor surse guvernamentale, hackerii au cerut o […] The post Hackerii au spart baza de date a Camerei Deputaților și au furat buletinul lui Ciolacu. Cer rascumparare de 0,816 Bitcoin (aproximativ 30.000 de euro) pentru arhiva instituției appeared first on Știri…