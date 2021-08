Hackerii au atacat sistemul de programare online la vaccin din regiunea Lazio Hackerii au atacat si blocat sistemele IT ale companiei care se ocupa de organizarea si programarea pentru vaccinari anti-COVID-19 in regiunea Lazio, din jurul Romei, au anuntat duminica autoritatile locale, transmite Reuters. "Un puternic atac al hackerilor asupra serverelor cu bazele de date este in curs", conform unui mesaj postat pe Facebook de reprezentanti ai autoritatilor locale. In mesaj se mai precizeaza ca toate sistemele au fost dezactivate, inclusiv cele ale portalului medical dedicat regiunii Lazio si cele ale retelei de vaccinare. Autoritatile avertizeaza ca programul de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

