Hackerii au atacat operatorul de transport în comun din Brașov Activitatea operatorului de transport in comun din Brasov – RATBV este afectata, in aceste zile, in urma unui atac cibernetic, produs asupra unui furnizor de sisteme informatice al societatii. Atacul, care nu a vizat direct RATBV, ci furnizorul de sisteme informatice si care a afectat si alte societati de transport public din tara, a perturbat

- Activitatea operatorului de transport in comun din Brasov – RATBV este afectata, in aceste zile, in urma unui atac cibernetic, produs asupra unui furnizor de sisteme informatice al societatii, a transmis conducerea acesteia. Atacul, care nu a vizat direct RATBV, ci furnizorul de sisteme informatice,…

- Atacul, care nu a vizat direct RATBV, ci furnizorul de sisteme informatice si care a afectat si alte societati de transport public din tara, a perturbat atat desfasurarea activitatilor de eliberare si incarcare a cardurilor de transport, cat si programarea vehiculelor pentru indeplinirea planului de…

