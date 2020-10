Stiri pe aceeasi tema

- Katie Melua regreta cantecele naive de dragoste pe care le-a compus inainte de destramarea mariajului cu motociclistul James Toseland. Cantareața/compozitoarea in varsta de 36 de ani s-a desparțit de James Toseland, in varsta de 40 de ani, in august, dupa opt ani de mariaj, iar acum recunoaște ca unele…

- Iata ca s-a intors roata! Shania Twain, in varsta de 55 de ani, a recunoscut public ca este o mare admiratoare a cantarețelor Miley Cyrus și Lady GaGa. Cantareața care a dat lovitura cu piesa ”Man I Feel Like a Woman” și apoi cu ”From this moment on” recunoaște ca cele doua cantarețe din generația […]…

- In 1988 castiga trofeul Festivalului de muzica usoara de la Ramnicu Sarat. In perioada 1990ndash;2005 realizeaza patru albume, evolueaza in peste 700 de concerte si spectacole.Laura Stoica numele complet Adriana Laurentia Stoica; n. 10 octombrie 1967 ndash; d. 9 martie 2006 a fost o cantareata, compozitoare…

- O cunoscuta interpreta de muzica populara din judetul Gorj incearca sa gaseasca stapani pentru cainii abandonati. Ionela Guzic gaseste animalele parasite, se fotografiaza cu acestea, dupa care posteaza fotografiile pe retelele de socializare. Artista le duce, apoi, cainii familiilor care vor sa-i adopte.

- Solista de muzica populara Daniela Cusnir a murit, luni dimineata, intr-un accident rutier produs pe raza comunei Darmanesti din judetul Suceava. Masina in care se afla artista s-a izbit violent intr-un autoturism parcat pe marginea drumului.

- S-a aflat cine era victima cumplitului accident rutier de la Darmanești! Este vorba despre Daniela Cușnir, o tanara interpreta de muzica populara din Suceava. In varsta de numai 23 de ani, a sfarșit prin a-și pierde viața in accidentul provocat de un tanar de 19 ani.

- Si-ar fi crescut nepotii precum o mama, iar acum risca sa ramana fara ei! Este drama unei cantarete de muzica populara care nu mai are liniste, de cand a aflat ca mama celor mici ar vrea sa o desparta de ei.

- O indragita cantareața de muzica populara de la noi a trecut prin clipe foarte grele, atunci cand a descoperit ca se infectase cu noul coronavirus. Artista a fost internata in spital timp de 14 zile, iar experiența a fost una epuizanta.