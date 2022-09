Guvernul vrea să plafoneze prețul lemnelor utilizate pentru încălzire Prețul lemnelor de foc va fi plafonat. Masura a fost aprobata in coalitie si ar urma sa se aplice pentru sase luni. ”In urma deciziei Coalitiei de guvernare de joi, 15 septembrie 2022, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a demarat procedura de elaborare a unui proiect de act normativ care are ca scop plafonarea pretului […] The post Guvernul vrea sa plafoneze prețul lemnelor utilizate pentru incalzire appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

