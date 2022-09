Prețul lemnelor de foc va fi plafonat. Masura a fost aprobata in coalitie si ar urma sa se aplice pentru sase luni. De asemenea, exporturile de peleți vor fi interzise. ”In urma deciziei Coalitiei de guvernare de joi, 15 septembrie 2022, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a demarat procedura de elaborare a unui proiect de act […] The post Guvernul vrea sa plafoneze prețul lemnelor de foc și sa interzica exportul de peleți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .