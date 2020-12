Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea punctului de pensie va continua sa se majoreze anual pentru a acoperi rata inflatiei si minim 58,5- din rata de crestere a salariului mediu brut pe economie, potrivit potrivit Programului de guvernare depus miercuri dimineata la Parlament de premierul desemnat, Florin Citu. „Legislatia din…

- Blocul Național Sindical susține ca intenția viitorului Guvern este sa inghețe salariul minim pe economie la nivelul din 2020 Intentia viitorului Guvern este ca premierul sa isi asume decizia politica in ceea ce priveste salariul minim pe economie si acesta sa fie inghetat la nivelul din 2020, a declarat…

- Intentia viitorului Guvern este ca salariul minim pe economie sa fie inghetat la nivelul din 2020, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, presedintele Blocului National Sindical (BNS), Dumitru Costin. Costin a spus ca a aflat de aceasta intentie „pe sub usi, prin crapaturile de usa”, intrebat…

- Intentia viitorului Guvern este ca premierul sa isi asume decizia politica in ceea ce priveste salariul minim pe economie si acesta sa fie inghetat la nivelul din 2020, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, presedintele Blocului National Sindical, Dumitru Costin. Intrebat ce se va intampla…

- Intrebat ce se va intampla cu salariul minim in 2021, Dumitru Costin a subliniat ca a aflat de aceasta intentie „pe sub usi, prin crapaturile de usa”. Ciolacu a MINȚIT. Dan Tudorache, confirmat deputat de BEC, deși liderul PSD a spus ca NU va fi validat „Va reamintesc ca am avut o sedinta de CNT…

- ”Va reamintesc ca am avut o sedinta de CNT (Consiliu National Tripartit n.r), va reamintesc ca Ministerul Muncii a facut de vreo doua luni jumate un grup tehnic de lucru la Ministerul Muncii pentru mecanismul salariului minim. La CNT-ul acela, noi ne-am comunicat punctul de vedere, toata partea sindicala.…

- „Stiti foarte bine ca am spus ca pensiile vor creste in fiecare an in perioada urmatoare. Vom vedea care va fi dinamica, dar vor creste in fiecare an. Da, ai nevoie de crestere economica pentru a creste si pensiile si salariile si cresterea economica se va reflecta in cresterea pensiilor si a salariilor”,…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat discutii foarte dure cu agentiile de rating in perioada urmatoare si i-a propus liderului PSD, Marcel Ciolacu, sa participe la aceste discutii si sa-si prezinte planurile pentru perioada urmatoare. "Este momentul sa facem diferenta intre oamenii politici…