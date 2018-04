Stiri pe aceeasi tema

- Proiect de hotarare de stabilire a datei de 30 aprilie 2018 ca zi libera Guvernul va discuta în sedinta de joi un proiect de hotarâre privind stabilirea datei de 30 aprilie 2018 ca zi libera, informeaza un comunicat al Executivului. Printre proiectele de acte normative care…

- Daca in urma cu trei decenii, Romania avea peste 7.000 de camine culturale, acum statul nu mai știe cate are, din varii motive. A pierdut gestiunea acestora fie pentru ca, unele au fost concesionate, fie au fost transformate, dar cu toate acestea, anual toarna sute de milioane de lei, din fonduri naționale…

- Sansele ca noul Stadion Municipal din Targu Jiu sa fie finalizat in acest an sunt foarte mari. A afirmat-o chiar si premierul Viorica Dancila, care a indemnat autoritatile locale „sa puna sampania la rece”. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a spus ca proiectul privind finantarea cu doua milioane…

- Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții „Stadion Steaua” și Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf”, realizate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” – S.A. Acest act normativ este necesar…

- Valoarea investitiilor la stadionul Steaua vor fi de 301,77 milioane de lei, iar la stadionul Arcul de Triumf de 126,41 milioane de lei, a anuntat premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei Guvernului de miercuri. Guvernul va aproba indicatorii tehnico economici ai ai obiectivelor de investitii…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat la inceputul sedintei de Guvern investitii in doua stadioane din Bucuresti, astfel ca valoarea totala a investitiilor in Stadionul Steaua va fi de 301,77 milioane de lei, iar in Stadionul Arcul de Triumf de 126,41 milioane de lei. 'Astazi vom aproba indicatorii tehnico-economici…

- Compania Nationala de Investitii trebuie sa decida daca noul Stadion Municipal din Targu Jiu va fi gata in acest an. Autoritatile locale sustin ca toate demersurile legate de finalizarea lucrarilor depind de deciziile Companiei Nationale de Investitii, principalul finantator al proiectului de modernizare…

- Compania Nationala de Investitii va aloca opt milioane de lei pentru consolidarea Manastirii Sucevita, aflata pe lista monumentelor istorice. Proiectul vizeaza consolidarea si reabilitarea bisericii, a turnului clopotnitei, a turnului sud – vest si a zidului de incinta ale manastirii. Valorea proiectului…