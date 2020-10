Guvernul urmează să modifice Legea privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică Guvernul urmeaza sa modifice in sedinta de joi, prin ordonanta de urgenta, Legea 173/2020 privind unele masuri pentru protejarea intereselor nationale in activitatea economica. "Actul normativ prevede modificarea si completarea Legii 173/2020 privind unele masuri pentru protejarea intereselor nationale in activitatea economica, cu un articol prin care sa se inlocuiasca sintagma 'participatii' cu sintagma 'actiuni', in cuprinsul articolului 1 alineat (1) si articolului 2 alineat (1)", se arata in nota de fundamentare a proiectului. Potrivit proiectului de OUG, articolul 1 al Legii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hotararea de Guvern, adoptata la finalul saptamanii trecute, prin care a fost prelungita, pentru patra oara, starea de alerta la nivel național, instituie restricții și obligații care nu au acoperire...

- Intr-o postare pe pagina de facebook, fostul șef al statului este de parere ca atat Guvernul PNL cat și PSD nu au facut altceva decat sa furea de la pensionari și sa-i batjocoreaza, iar Olguța și Liviu Dragnea au fost cei care „au planificat furtul”, inainte de declanșarea crizei. „Pensionarii batjocoriti…

- Guvernul a aprobat repartizearea din alocațiile aprobate in Bugetul de stat pentru anul 2020, mijloace financiare in suma de 65,4913 milioane lei, inclusiv transferuri cu destinație speciala – 64,525,8 milioane lei și alte transferuri cu destinație generala – 965,5 mii lei, in scopul acoperirii parțiale…

- Guvernul a aprobat cadrul legal primar referitor la conditiile in care poate fi acordata suma lunara de 10.000 lei, exclusiv TVA, stabilita de Legea nr. 236/2019, pentru beneficiarii contractelor incheiate in vederea realizarii activitatilor sanitare-vet-erinare publice.Aceasta solutie legislativa este…

- Ministerul Muncii vine cu noi precizari dupa ce Legea carantinarii a intrat in vigoare. Mai exact, se pare ca Guvernul a adoptat o Ordonanța de Urgența prin care a instituit o noua masura de sprijin a angajaților și angajatorilor care sunt nevoiți sa intrerupa activitatea din cauza infectarii cu SARS-CoV-2…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 448/2006, in scopul imbunatatirii cadrului legal care sa ofere persoanelor cu handicap posibilitatea…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a sustinut joi ca autostrada Pitesti-Sibiu va fi finalizata in timpul guvernarii PNL, care va urma dupa alegerile parlamentare. Ministrul Finantelor a mentionat ca singurele masuri din planul de relansare economica prezentat recent de Guvern, care se vor derula…

- STARE DE ALERTA. Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore, 453 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 46.000 de lei.…