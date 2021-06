Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul și prevede prelungirea activitații pana la 70 de ani a fost aprobat in prima lectura din ședința de Guvern de miercuri, urmand ca saptamana viitoare sa fie prezentata o varianta finala care va ajunge in Parlament. In sistemul public exista…

