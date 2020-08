Guvernul urmeaza sa adopte, in sedinta de vineri, un pachet de masuri de sprijin pentru angajatii si angajatorii care se confrunta cu situatii de diminuare a contractelor, respectiv a cifrei de afaceri. Masurile urmeaza fie adoptate prin proiectul de ordonanta de urgenta privind instituirea unor masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca. ‘Proiectul de act normativ reglementeaza o masura de sprijin pentru revenirea in activitate,…