- Romanii muncesc jumatate de an doar pentru a plati taxe si impozite! Practic, doar salariul din luna iunie este destinat pentru mancare sau, poate, o vacanta. Romanii dau pana la trei salarii medii pentru a-si intretine masina, arata ultimele date.Potrivit cercetatorilor, romanii muncesc cel mai mult…

- Care sunt cele 200.000 de posturi vacante de la stat pe care Guvernul le va elimina Care sunt cele 200.000 de posturi vacante de la stat pe care Guvernul le va elimina Guvernul vrea sa elimine peste 200.000 de posturi vacante din sistemul bugetar. Jumatate dintre acestea sunt, insa, in domenii cheie,…

- Mecanismul de finanțare a instituțiilor de cercetare va fi corelat cu indicatorii de performanța a acestora. Guvernul a aprobat modificari la Codul cu privire la știința și inovare. „Eficientizarea sistemului național de cercetare și inovare reprezinta o prioritate pentru țara. Prin promovarea acestui…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, vineri, ca normele pentru Legea privind Planul National de Combatere a Cancerului vor intra in vigoare de la 1 iulie, iar Guvernul urmeaza sa modifice printr-o ordonanta legislatia in vigoare in domeniu pentru a facilita accesul pacientilor la diagnostic…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta prin care vor fi cresteri de venit pentru toate categoriile de angajati din sanatate si asistenta sociala, la salariul de baza maxim prevazut de lege, mentionand ca prin aceasta masura se inchid promisiunile facute…

- Ziua ocrotirii copilului, marcata pe 1 iunie, va fi zi de sarbatoare nelucratoare. Decretul de promulgare și legea pentru modificarea articolului 111 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 au fost publicate astazi in Monitorul Oficial și au intrat in vigoare, comunica MOLDPRES . Astfel,…