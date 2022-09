Guvernul SUA permite Nividia să continue să îşi dezvolte cipul de inteligenţă artificială H100 în China, în pofida restricţionării vânzărilor Aceasta este o victorie pentru companie, dupa ce a avertizat miercuri ca noi restrictii impuse de guvernul SUA pentru exporturi i-ar putea impiedica operatiunile in China. Nvidia a afirmat miercuri, intr-o declaratie depusa la autoritatea de reglementare bursiera (SEC), ca guvernul SUA restrictioneaza vanzarile de cipuri AI de inalta performanta pentru servere, A100 si H100, catre China si Rusia. Vanzarile ambelor cipuri sunt inca limitate pe acele piete, desi inca poate dezvolta H100 in China. Nvidia se asteapta la o reducere a veniturilor de 400 de milioane de dolari in trimestrul curent din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Nvidia și AMD au declarat miercuri ca guvernul SUA le-a cerut sa opreasca exporturile anumitor cipuri de inalta performanța catre China, scrie CNN. Intr-un dosar de reglementare, Nvidia a spus ca oficialii americani au transmis ca cerința se datoreaza unui risc potențial ca produsele…

- ”In primul rand, in planurile noastre este necesitatea de a stabili productia pe teritoriul Rusiei”, a spus Smakov , citat de agentia TASS. Agentia l-a citat de asemenea pe Smakov spunand ca doreste sa creasca vanzarile Chery in Rusia la 80.000 pana la 100.000 de vehicule, in 2022. Chery este al noualea…

- Exista o singura certitudine zilele astea – timpul frumos va trece și toamna ne va gasi cu aceleași probleme nerezolvate. Nu exista o mie de feluri in care conflictul ucrainean poate evolua. Nu sunt decit trei. Propun sa examinam ce știm despre ele și care e in interesul nostru, al UE și al Occidentului,…

- Cresterea, echivalenta cu cererea zilnica de petrol la nivel mondial venita in 86 de secunde, urmeaza saptamanilor de speculatii ca vizita lui Biden in Orientul Mijlociu si autorizarea de catre Washington a vanzarilor de sisteme de aparare antiracheta catre Riad si Emiratele Arabe Unite vor aduce mai…

- Diana Sosoaca, senatoarea ex-AUR cunoscuta pentru pozitiile sale controversate si apropierea fata de Rusia, a vorbit despre viata sa privata, la emisiunea “40 de intrebari cu Denise Rifai” de la Kanal D. “Cred ca toti barbatii si-ar dori o sotie ca mine pentru ca nu prea stau pe acasa si ar sta foarte…

- Europa trebuie sa sprijine democratia taiwaneza, a declarat marti eurodeputata Nicola Beer, vicepresedinta a Parlamentului European, aflata in vizita in Taiwan, ea facand referire la invadarea Ucrainei de catre Rusia si la reluarea controlului asupra Hong Kong-ului de catre China, informeaza AFP. Nicola…

- Uniunea Europeana a inregistrat excedent de cont curent in primul trimestru din 2022, iar tarile membre UE cu cel mai ridicat deficit de cont curent au fost Franta (minus 10 miliarde de euro), Polonia (minus 8,9 miliarde de euro), Grecia (minus 6,5 miliarde de euro), Italia (minus 6,4 miliarde de euro)…

- China a lansat primul transportator de drone cu sistem fara pilot care foloseste inteligenta artificiala pentru a naviga autonom, relateaza Insider, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…