Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu aproape 50 de ani, Statele Unite au liberalizat legile privind avortul, iar lumea a urmat exemplul. Astazi, SUA se alatura Iranului, Coreei de Nord și Rusiei in reducerea drepturilor reproductive, scrie revista americana Foreign Policy , intr-un articol in care analizeaza legislația la nivel…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a reactionat pe retelele sociale dupa ce Curtea Suprema din SUA a revocat dreptul femeilor la avort. "Avortul este un drept fundamental pentru toate femeile. Trebuie protejat. Doresc sa-mi exprim solidaritatea cu femeile ale caror libertati sunt subminate de Curtea…

- Cu un vot de 6-3, Curtea Suprema a Statelor Unite a anulat o lege din New York care restricționa dreptul de purtare a armelor, informeaza BBC . Legea impunea rezidenților care doreau o licența sa dovedeasca „cauza corecta” pentru a purta arme ascunse și sa arate ca se confrunta cu un pericol „special”.…

- Președintele american Joe Biden și-a exprimat sprijinul ferm pentru candidaturile Suediei și Finlandei la NATO, calificand momentul drept „o zi cruciala”, dupa ce s-a intalnit joi, 19 mai, cu liderii acestor țari la Casa Alba, relateaza CNN și Sky News . „Astazi sunt mandru sa salut și sa ofer sprijinul…

- Este numit apartament, dar, defapt, aripa in care locuiește președintele Statelor Unite ale Americii impreuna cu familia masoara mii de metri patrați. In incinta locuinței, Joe Biden are cinematograf și chiar o pista de bowling. Apartamentul a ramas aproape neschimbat, de zeci de ani. Fiecare prima…

- Casa Alba a anunțat ca Statele Unite au impus aproximativ 2.600 de restricții de viza oficialilor ruși și belaruși „ca raspuns la eforturile lor continue de a submina suveranitatea, integritatea teritoriala sau independența politica a Ucrainei”, transmite Euronews. De asemenea, SUA au sancționat opt…

- Centrul Europe Direct Regiunea Centru – sustinut de structura gazda Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru – va propune in 6 mai 2022, o activitate in aer liber, pe parcursul careia incurajam activitatea fizica, petrecerea timpului in mod placut in mijlocul naturii. Timp de cateva ore vom contribui…

- Statele Unite incearca sa sechestreze super-iahtul rus „Amadea”, ancorat in Fiji – stat insular din Pacific, care aparține magnatul aurului Suleiman Kerimov, informeaza DPA. Super-iahtul de 106 metri valoreaza aproximativ 325 de milioane de dolari și este ancorat in Fiji de o saptamana. Biroul Directorului…