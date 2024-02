Guvernul ”Slava”. Recuperatorii le confiscă fermierilor pământul și tractoarele In timp ce Guvernul se lauda cu ajutoare insignifiante, pe care le vor da, oricum, dupa alegerile locale, fermierii romani sunt executați, pe banda rulanta, de recuperatori, care le iau pamanturile și utilajele in contul datoriilor acumulate. Pe piața umbla acum fondurile de investiții straine, care vaneaza terenurile și le cumpara la jumatate de preț, […] The post Guvernul ”Slava”. Recuperatorii le confisca fermierilor pamantul și tractoarele first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

