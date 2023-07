Guvernul sirian anulează acreditarea de presă a BBC Guvernul sirian a anulat acreditarea de presa a BBC pentru ceea ce a descris drept "relatari eronate". Ministerul Informațiilor din Siria a precizat ca radiodifuzorul nu a respectat "standardele profesionale" și a furnizat "relatari partinitoare și eronate", informeaza Rador. BBC a publicat recent un articol ce face o legatura intre comerțul cu o amfetamina numita Captagon si familia președintelui sirian, Bashar al-Assad. Intr-un comunicat, BBC afirma ca furnizeaza jurnalism imparțial și independent. "Vorbim cu oameni din spectrul politic pentru a stabili faptele", a declarat un purtator de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

