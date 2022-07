Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, condus de liberalul Sebastian Burduja, vrea sa cumpere servicii de consultare și informare juridica in procesul de fuziune dintre Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom, in prezent Orange Romania Communications) și Orange Romania, arata un anunț publicat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).