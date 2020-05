Stiri pe aceeasi tema

- Executivul dorește sa modifice legea audiovizualului astfel încât serviciile de platforma de partajare a materialelor video – YouTube sau DailyMotion, de exemplu – sa intre sub supravegherea CNA. Potrivit planului, platformele de streaming video vor avea nevoie de autorizare…

- Premierul Ion Chicu a anuntat ca Guvernul se va convoca in sedinta, pe 17 aprilie, pentru a aproba proiectul de lege de rectificare a bugetului. Prim-ministrul a comunicat ca Executivul va aloca suplimentar 1,4 miliarde de lei pentru sistemul medical „ca sa faca fata acestei epidemiei”.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca Guvernul va da joi o ordonanta pentru ca romanii sa poata cere amanarea ratelor la banca pana la finalul anului. Presedintele este optimist ca pana atunci economia isi va reveni. El a spus de asemenea ca Executivul va face o rectificare bugetara, pentru…

- Dupa Netflix, și YouTube a anunțat vineri ca își va reduce calitatea imaginilor transmise prin streaming în Uniunea Europeana pentru a preveni congestia rețelelor de comunicații, în contextul în care mii de europeni sunt izolați și muncesc ori studiaza de acasa pentru prevenirea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Executivul este pregatit sa adopte masuri pentru susținerea companiilor afectate de pandemie, nominalizand domenii precum transporturile, cele de marfa, restaurante. „Am constituit un grup de lucru care sa analizeze impactul economic și sa pregateasca masuri care…

- Avocatul Poporului a atacat miercuri la Curtea Constituționala ordonanța de urgența (OUG) 23/2020 privind achizițiile publice, unul din principalele motive fiind ca Guvernul a reglementat aspecte ce țin de raspunderea disciplinara a magistraților care soluționeaza litigii in materia achizițiilor publice,…

- Vicepremierul Raluca Turcan, a anunțat, pe Facebook, ca Executivul PNL aloca 30 milioane de euro in perioada urmatoare pentru un program pilot destinat copiilor cu parinții plecați in strainatate, in contextul in care in Romania sunt peste 91.000 de copii ai caror parinți sunt plecați la munca in…