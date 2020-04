Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba azi rectificarea bugetara. Bonusurile pentru medici și banii pentru carantina, printre subiectele ședinței. Guvernul va aproba in sedinta de astazi ordonanta prin care personalul medical care ingrijeste bolnavi de COVID-19 va primi cate 500 de euro, lunar. Banii vor fi alocati din…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat ca la rectificarea bugetara pe care o pregateste Guvernul vor fi suplimentate fondurile alocate pentru judete, orase si comune, acolo unde este nevoie de bani mai multi. Rectificarea va fi aprobata cel tarziu in sedinta de Guvern de luni.

- Premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Finantelor, Florin Citu, sa transmita ordonatorilor principali de credite sa fie pregatiti pentru rectificarea bugetara, astfel incat sumele care vor fi realocate sa fie redirectionate catre prioritati potrivit Agerpres. "Trebuie sa pregatim rectificarea…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca va face rectificarea bugetara in 2-3 saptamani, adaugand ca autoritaților locale le va aloca resursele necesare pentru cheltuielile sociale cu persoanele vulnerabile.Citește și: Italia inchide benzinariile: autostrazile sunt primele vizate „Avem…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca in viitoarea sedinta de Guvern va fi adoptat un act normativ pentru responsabilizarea autoritatilor administratiei locale in verificarea conditiilor de izolare la domiciliu."In ceea ce priveste izolarea la domiciliu, am solicitat in repetate randuri si…

- Decretul semnat, luni, de presedintele Klaus Iohannis prin care se instituie starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei timp de 30 de zile prevede ca Guvernul efectueaza, in regim de urgenta, rectificarea bugetara, in vederea asigurarii resurselor financiare necesare. Decretul prezidential prevede…

- Vicepremierul interimar Raluca Turcan afirma ca este "obligatoriu" ca masurile adoptate in urma propunerilor reiesite din analiza Grupului de lucru interinstitutional pentru evaluarea impactului economic, financiar si bugetar asupra Romaniei generat de efectele COVID-19 (GLI-ECOROM) sa tina cont…

- Premierul interimar nu renunța la funcție. Orban susține ca va incerca sa faca o majoritate parlamentarta pentru a putea trece Guvernul, deși decizia CCR spune ca desemnarea sa de catre președintele Klaus Iohannis este neconstituționala.