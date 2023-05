Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, ca in sedinta de Guvern vor fi analizate masurile care vor fi luate la nivelul Ministerului Energiei si Ministerului Economiei pentru asigurarea unor scheme de ajutor pentru marii consumatori.

- ”Vom analiza masurile pe care la nivelul Ministerului Energiei si Ministerului Economiei le vom lua pentru asigurarea unor scheme de ajutor pentru marii consumatori. Din analizele pe care le-am primit de la Institutul National de Statistica a rezultat clar nevoia de a sprijini industria. Industria,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat miercuri ca in sedinta de Guvern vor analiza masurile pe care la nivelul Ministerului Energiei si Ministerului Economiei le vor lua pentru asigurarea unor scheme de ajutor pentru marii consumatori.„Vom analiza masurile pe care la nivelul Ministerului Energiei si…

- Premierul Nicolae Ciuca a anun'at, miercuri, ca in sedinta de Guvern vor fi analizate masurile care vor fi luate la nivelul Ministerului Energiei si Ministerului Economiei pentru asigurarea unor scheme de ajutor pentru marii consumatori.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, ca in sedinta de Guvern vor fi analizate masurile care vor fi luate la nivelul Ministerului Energiei si Ministerului Economiei pentru asigurarea unor scheme de ajutor pentru marii consumatori. “Vom analiza masurile pe care la nivelul Ministerului Energiei…

- ”Vom analiza masurile pe care la nivelul Ministerului Energiei si Ministerului Economiei le vom lua pentru asigurarea unor scheme de ajutor pentru marii consumatori. Din analizele pe care le-am primit de la Institutul National de Statistica a rezultat clar nevoia de a sprijini industria. Industria,…

- Deși cifrele actuale ale economiei il contrazic, Nicolae Ciuca este optimist și spune ca putem avea inflație de sub 10% inainte de sfarșitul anului. In ultimul raport de date prezentat de Institutul National de Statistica, o cifra este foarte importanta si anume faptul ca inflatia a scazut in primul…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, la Focsani, ca in urma discutiilor cu autoritatile vrancene a reiesit ca solutia pentru serviciile medicale de la nivelul judetului nu este alta decat construirea unui nou spital, finantarea pentru acesta putand fi obtinuta din fonduri europene disponibile in…