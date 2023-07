Guvernul pregătește noi scumpiri. Cum au ajuns fumătorii “pedepsiții de serviciu” Coaliția PSD și PNL analizeaza mai multe masuri pentru a aduce bani la bugetul de stat. Eliminarea scutirii de la plata asigurarilor de sanatate pentru anumite categorii de angajați sau creșterea TVA pentru bunuri și servicii sunt doua dintre ele. In plus, Guvernul ar putea decide și majorarea accizelor pentru tutun și alcool. Cele mai importante masuri fiscale pregatite de Guvern: Eliminarea facilitaților fiscale pentru angajații din construcții și agricultura (introducerea plații CASS de 10%)Eliminarea excepțiilor de TVA (dispare TVA-ul de 5%, creșteri de TVA de la 9 la… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

