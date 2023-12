Guvernul pregătește ARCTIS, o nouă agenție cu 50 de salariați Deși suntem in plina austeritate, Guvernul se pregatește sa lanseze o noua structura guvernamentala: Agenția Romana de Cooperare Tehnologica și Industriala pentru Securitate și Aparare (ARCTIS). Rolul acesteia este offset-ul achizițiile militare din strainatate. In prezent, totul este la stadiul de Proiect de ordonanța de Urgența, lansat in dezbatere publica de catre Ministerul Economiei. Noua agenție ARCTIS se va ocupa cu offset-ul acestor achiziții militare și presupune un anume grad de integrare locala, prin transfer de tehnologie, prin subcontractari. Conform legii, minim 80% dintr-o achiziție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

