- Guvernul Ludovic Orban se va reuni miercuri, incepand cu ora 12,00, in prima sedinta, principalul subiect de pe ordinea de zi fiind ordonanta de urgenta privind restructurarea Executivului. Orban a declarat, luni, ca ordonanta de urgenta privind restructurarea Guvernului trebuie adoptata intr-un termen…

- Guvernul Orban se reuneste in prima sedinta miercuri la ora 12:00, pe ordinea zi aflandu-se in pimrul rand OUG privind organizarea Guvernului si ministerelor, necesara ca urmare a reducerii numarului de ministere la 16 potrivit news.roInformatii initiale indicau ca aceasta sedinta era arogramata…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, marti, ca se lucreaza la Ordonanta de Urgenta privind restructurarea Guvernului, motiv pentru care nu a fost stabilita ora primei sedinte a Executivului nou instalat.

- Premierul Ludovic Orban a anunțat marți ca OUG de restructurare a Guvernului este in lucru și de aceea nu poate spune la ce ora va avea loc ședința de guvern de astazi. „Este necesara operarea unei restructurari și astazi este in lucru OUG de restructurare a Guvernului. Daca va fi gata, vom…

- Ministrii Cabinetului Orban sunt instalati marti in functii, in prezenta prim-ministrului Ludovic Orban sau a presedintelui Klaus Iohannis, iar dupa-amiaza sau in aceasta seara ar urma sa aiba loc si prima sedinta de Guvern, in principal pentru adoptarea OUG privind organizarea Guvernului si a ministerelor,…

- Guvernul Orban va avea, marți, a doua reuniune a Cabinetului, in care ar putea aproba o ordonanța de urgența pentru comasarea numarului de ministere, au declarat surse politice, pentru Mediafax. Klaus Iohannis va participa la preluarea mandatului unor miniștri. La prima ședința informala de luni seara…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca ordonanta de urgenta privind restructurarea Guvernului trebuie adoptata intr-un termen cat mai scurt, cel mai probabil marti, "daca va fi gata", si a cerut ministrilor Economiei si Muncii sa pregateasca un act normativ ca sa deblocheze situatia minerilor…

- La ședința informala de luni a participat și președintele Klaus Iohannis, care a vorbit 2 minute, dupa care a condus ședința proaspatul prim ministru Ludovic orban. El a anunțat deja ca Guvernul sau va da o prima Ordonanța de Urgența: ”Vrem sa vedem foarte clar actele normative care trebuie…