Cotizația obligatorie a Romaniei pentru forțele armate afgane se va muta in Ucraina, deși NATO a oferit și posibilitatea ca banii ramași necheltuiți sa fie inapoiați bugetului național. Finanțarea armatei ucrainene ar fi fost prevazuta in Programul de guvernare, susține Executivul. O parte din bani va merge și in Republica Moldova, nu pentru ajutorarea populației, […] The post Guvernul nu are nevoie de bani. Cotizația Romaniei pentru armata afgana, transferata direct Ucrainei first appeared on Ziarul National .