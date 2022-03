Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca nu este nimic neobisnuit in cresterea numarului de viroze respiratorii in aceasta perioada, mentionand ca exista un trend usor crescator in privinta COVID-19, dar nu este ingrijorator si nu a fost discutata in Guvern in niciun fel reintroducerea restrictii.…

- Autoritațile anunța ca rata de pozitivare COVID-19 crescut in ultimele zile. Principala recomandare in acest caz este purtarea maștii sanitare pentru a reduce impactul infectarilor coronavirus. Anunțul a fost facut de secretarul de stat in Ministerul Sanatații – Adriana Pistol. Adriana Pistol spune…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat, in aceasta dimineața, ca s-a atins indicele de refererința de sub 50% grad de ocupare al paturilor la ATI, iar in Romania vor fi relaxate restricțiile. Astfel, se va renunța la certificatul verde in centrele comerciale, iar masca nu va mai fi obligatorie…

- Ministerul Sanatații indeamna persoanele cu simptomatologie sugestiva pentru infecția cu SARS-CoV-2 sa se adreseze cabinetelor medicilor de familie pentru testarea COVID-19. Ministrul Sanatații reafirma importanța medicilor de familie in controlul pandemiei și face apel catre aceștia sa contribuie cu…

